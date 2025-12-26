Ένας 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Λάππα, στην Δυτική Αχαΐα, ενώ στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος και επέβαιναν σε αυτό ένας 17χρονος και ένας 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο οδηγούσε ένας 30χρονος, με συνεπιβάτισσα μία 26χρονη.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος, ενώ οι δύο οδηγοί, καθώς και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στα αυτοκίνητα διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό των οδηγών και των επιβατών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 11 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, ενώ το τμήμα Τροχαίας Πατρών διενεργεί προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος

Πηγή Φωτό: tempo24

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ