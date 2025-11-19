Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με φορτηγό στην παλιά Εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στην περιοχή των Βραχνέϊκων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Νωρίτερα στο σημείο είχαν μεταβεί τρία ασθενοφόρα, καθώς αρχικά υπήρξαν αναφορές, για πιθανό μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών.

Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος, διενεργείται από την Τροχαία Πατρών.

Πηγή: The Best