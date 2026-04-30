Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στην Πάτρα, στο Νέο δρόμο κοντά στην οδό Αμερικής.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ΙΧ αυτοκίνητο που εξερχόταν από πρατήριο υγρών καυσίμων, χτύπησε δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της.

Και οι δύο βρέθηκαν στο οδόστρωμα τραυματισμένοι. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και εκλήθη το ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία.

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο και όπως έγινε γνωστό δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών, ενώ αναζητείται ο οδηγός του οχήματος που φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.





