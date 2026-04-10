Καθίζηση υπέστη δρόμος στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να βουλιάξει η ρόδα απορριμματοφόρου και να τραυματιστεί εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα όπως γράφει το tempo24 καθίζηση έχει υποστεί ο δρόμος που οδηγεί στο Δασύλλιο, από την πλευρά της οδού Καρόλου, στην Πάτρα. Το απορριμματοφόρο που κίνειτο στην περιοχή “βούλιαξε” μέσα στην τρύπα , με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Όλα συνέβησαν στις 7.30 το πρωί στο σημείο, όταν ενώ περνούσε το απορριμματοφόρο του Δήμου με 3 εργαζόμενους το οδόστρωμα βούλιαξε και μάλιστα σχημάτισε μία λακκούβα τουλάχιστον 2 τετραγωνικών μέτρων.

Η ρόδα του απορριμματοφόρου έπεσε μέσα, έσπασε ο αγωγός της ΔΕΥΑΠ και πλημμύρισε ένα σπίτι στην περιοχή. Ενας εργαζόμενος του Δήμου τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο σπίτι που πλημμύρισε. Γερανός σπεύδει στο σημείο για να σηκώσει το απορριμματοφόρο ενώ θα επέμβει και η ΔΕΥΑΠ. Οι περίοικοι εκτιμούν ότι νερό θα έτρεχε όλη τη νύχτα με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει.