Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Οκτωβρίου στην Πάτρα με ένα βρέφος να χάνει τη ζωή του.

Το κοριτσάκι, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, μεταφέρθηκε από τους συγγενείς του στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, χωρίς τις αισθήσεις του. Γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικές Αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί και η αιτία του θανάτου του βρέφους.

Πηγή: Tempo 24