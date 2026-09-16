Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα με ένα βρέφος να χάνει τη ζωή του λίγα λεπτά μετά τη γέννηση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Ωστόσο, το άτυχο κοριτσάκι γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από την στιγμή της γέννησής του. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι γιατροί του νοσοκομείου για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το βρέφος κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Πηγή: Best