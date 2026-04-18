Νεκρός βρέθηκε σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου, μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα, ένας 60χρονος. Ο άνδρας ήταν άστεγος και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του, και ήταν ήδη νεκρός.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ευρήματα που να προκαλούν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.
Ωστόσο, ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, όπου θα γίνει νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β’ Α.Τ. Πατρών.
