Νεαρή γυναίκα στην Πάτρα ήρθε αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο θέαμα. Βρήκε τον σύζυγό της το μεσημέρι της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια οικία στην οποία διέμεναν.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε άμεσα στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και έτσι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τις Αρχές.

Από την Αστυνομία, με βάση το πρωτόκολλο, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για την αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου του νεαρού άνδρα.

