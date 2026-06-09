Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, στην περιοχή του Ρίου σε αυλή κατοικίας, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες δύο αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο.

Το επεισόδιο αντιμετωπίζεται πλέον ανοιχτά από την Ασφάλεια Πατρών ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών της νύχτας.

Δύο άτομα, φορώντας κουκούλες, προσέγγισαν το σημείο με απόλυτη μυστικότητα και περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news , τα θύματα της επίθεσης είναι πρόσωπα που είχαν άμεση εμπλοκή σε πρόσφατο, σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή του Σουλίου Πατρών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια ανοιχτή βεντέτα μεταξύ ανθρώπων της νύχτας.

Σοβαρές ζημιές από τις φλόγες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε άνδρες που κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, η οποία όμως προκάλεσε σοβαρές ζημιές τόσο στα οχήματα , όσο και στο δίκυκλο.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία στοχεύει στο «δέσιμο» της υπόθεσης έχοντας ήδη στα χέρια τους πολύτιμο βιντεοληπτικό υλικό από την εμπρηστική επίθεση.

Οι ταυτοποιήσεις των δραστών έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο αρχικών εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Οι πυροβολισμοί της Μ.Τρίτης

Στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης 07 Απριλίου, στο Σούλι Πατρών, στη γέφυρα της Περιμετρικής, φαίνεται να εμπλέκονται οι δράστες της χθεσινής εμπρηστικής επίθεσης στο Ρίο.

Για το προηγούμενο αυτό συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια Πατρών τρείς άνδρες μεταξύ των οποίων και ένας νεαρός Αλβανός.

Έχουν συλληφθεί επίσης δύο νεαρές γυναίκες που βρέθηκαν στα σπίτια των δύο ανδρών δύο, οι οποίες κατηγορούνται για άλλα αδικήματα που προέκυψαν κατά την έρευνα, καθώς στους χώρους αυτούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια, καπνογόνα, ένα ζευγάρι χειροπέδες, συσκευή ανίχνευσης μετάλλων, ένα βεγγαλικό, μικρή ποσότητα κάνναβης και κινητά τηλέφωνα.