Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια μητέρα τριών παιδιών το Σάββατο 16 Μαΐου στην Πάτρα. Άγνωστοι της επιτέθηκαν, την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι, επειδή ήθελαν να την ληστέψουν.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου πήγαινε στο νεκροταφείο να ανάψει ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών της, χωρίς να περιμένει αυτό που της συνέβη.

Οι τρεις δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκ των οποίων οι δύο ήταν ανήλικοι, της επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα την ώρα που η γυναίκα είχε κάνει στάση με το όχημα της στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει πάνω από την Περιμετρική.

Στη συνέχεια έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού, με σκοπό να της αρπάξουν την τσάντα. Μετά το αρχικό σοκ, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπάθησε να αντιδράσει, με τους δράστες να συνεχίζουν να την χτυπούν και να την πετούν σε ένα χαντάκι.

Μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς την πλευρά του καταυλισμού.

Η μητέρα τριών παιδιών διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη. Σημειώνεται ότι η τσάντα της κυρίας Φωτακοπούλου βρέθηκε πεταμένη και άδεια.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Εχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας», είπε το θύμα στο pelop.gr.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών .