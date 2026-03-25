Κρατούμενος παραμένει ο 16χρονος μαθητής που φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 8χρονο, σε σχολείο στα Βραχνέικα Πατρών. Κατά την σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του, μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών.

Ο ανήλικος κατηγορείται για σωματική βλάβη σε αδύναμο άτομο, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σήμερα (24/3), οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί στον Ανακριτή την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την κατοχή του μαχαιριού, που επιφέρει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ο 16χρονος φέρεται να υποστήριξε πως το βρήκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου και το πήρε μαζί του για λόγους αυτοάμυνας. Όπως ισχυρίστηκε, φοβήθηκε πιθανή επίθεση από συγγενείς του οκτάχρονου μαθητή, μετά το περιστατικό.