Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 13/11, σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας.

Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Όσον αφορά στα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Θυμίζουμε ότι στις 9 το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλήση για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο της Mercedes κοντά στην οδό Γλαύκου, δίπλα από την επιχείρηση Πανταζόπουλος.

Η φωτιά, άγνωστο πώς, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές ενώ οι φλόγες είχαν ξεπηδήσει και από την στέγη της επιχείρησης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε εκεί με πάνω από 4 οχήματα και πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η δύναμη της αστυνομίας. Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά.

Ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση. Ζημιές από καπνούς έχει υποστεί και η διπλανή επιχείρηση.

Με πληροφορίες από Tempo24 news