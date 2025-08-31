Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σχετικά με το θέμα της Μονής Σινά.

Το Πατριαρχείο στην ανακοίνωσή του, τονίζει ότι στηρίζει πλήρως τη Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τα δικαιώματα των Πατέρων της Μονής.

Επίσης, το Πατριαρχείο καλεί την Ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κανονική τάξη και η ενότητα στη Μονή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

«Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει πλήρως τὴν Σιναϊτική Ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας τὰ δικαιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως αὐτὰ ἔχουν κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεμελιώδεις κανονισμοὺς της καὶ διαφυλαχθεῖ στὴ μακραίωνη μοναστικὴ της παράδοση.

Ἡ στήριξη αὐτὴ ἐκφράζεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ἀσκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ, τὸ Πατριαρχεῖο, στηρίζει καὶ καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ὅλες τὶς σχετικῶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς σὲ συνεργασία, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ κανονικὴ τάξη καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα στὴν Ἱερὰ Μονή».