Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, ενταγμένοι σε 190 πληρώματα, έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, παρουσιάζοντας πρωτότυπες, καλλιτεχνικές και σατιρικές εμφανίσεις που κερδίζουν τα βλέμματα και το χειροκρότημα του κόσμου στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες έχουν κατακλύσει τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια της διαδρομής, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο ρυθμό, φώτα και ασταμάτητο κέφι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική και τη μοναδική ατμόσφαιρα της νυχτερινής παρέλασης.

Δείτε τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση:

Η μεγάλη κορύφωση θα γίνει την Κυριακή (22/2) με την παρέλαση που θα αρχίσει στις 14:00. Στην κεφαλή της πομπής θα βρίσκεται η μπάντα και θα ακολουθήσουν τα 19 άρματα του Δήμου Πατρέων. Εν συνεχεία, το μεγάλο πλήθος των 50.000 καρναβαλιστών θα κατακλύσει τους δρόμους, ενώ 28 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» θα συμμετέχουν με τις δικές τους κατασκευές και άρματα.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει επίσημα στις 21:00 της Κυριακής (22/2), στον μώλο της Αγίου Νικολάου, με την τελετή λήξης. Η εκδήλωση θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Σαλτιμπάγκος και την παρουσία της τελάλισσας, Μαρίας Αγούριδη. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην παραδοσιακή καύση, ενώ ο παρουσιαστής, Δημήτρης Μουλίνος, θα πραγματοποιήσει μια αναδρομή στις κορυφαίες στιγμές του φετινού καρναβαλιού.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ρίψη πυροτεχνημάτων και συναυλία του Sicario, η οποία θα δώσει το σύνθημα για ένα μεγάλο πάρτι στον μώλο.

Με πληροφορίες από thebest.gr, pelop.gr