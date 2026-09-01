«Ο υπουργός σας, ο κύριος Καραμανλής, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι άμα λέγαμε την αλήθεια δεν θα ανέβαινε κανένας στο τρένο. Άρα δεν είστε δολοφόνοι; Τι είστε;».

«Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι αισχρό. Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας; Να συγκρίνετε; Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτά που λέτε. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. Δεκατέσσερα χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε έναν σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη.

Δεν υπήρχε ETCS. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση.

Δεν υπήρχε επικοινωνία.

Δεν είχατε τίποτα.

Και διαφημίζατε το Βέλος. Και ερχόταν ο Καραμανλής εδώ στην Έκθεση και μας έλεγε “το Βέλος και το Βέλος και τρεισήμισι ώρες”. Και πάνε τα παιδιά μας άκλαυτα. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Σταματήστε την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα ότι εκμεταλλευόμαστε πολιτικά. Καθόλου. Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάρτε το χαμπάρι. Στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός, όπου και να ανήκει πολιτικά, δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Θα αλλάξετε καραμέλα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Πάρτε το χαμπάρι. Είμαστε γονείς.