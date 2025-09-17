Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, από τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ανδρέα Τζέλλη, του πρώτου δικηγόρου που ανέλαβε την υπόθεση πριν από 8 χρόνια και αφοσιώθηκε σε αυτήν μέχρι και την τελευταία ημέρα στο Εφετείο.

Συγκροτήματα χιπ χοπ, Μίλτος Πασχαλίδης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, αδελφοί Στρατάκη με λύρα και λαούτο θα συνοδεύσουν με μελωδίες τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη.

Αύριο Πέμπτη (18/9) θα πραγματοποιηθεί πορεία, στις 17:30, που θα ξεκινήσει από το σημείο της δολοφονίας στο Κερατσίνι.

Εκδηλώσεις, εκθέσεις και αφιερώματα κατά του φασισμού θα ακολουθήσουν και την επόμενη εβδομάδα, έως τις 26 Σεπτεμβρίου, και στο θέατρο Μελίνα στην Δραπετσώνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημειώνεται ότι λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη Π. Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι, την Πέμπτη 18-9-2025 και κατά τις ώρες 14.00- 23.00, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

– Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

– Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

– Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

– Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

– Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

– Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.