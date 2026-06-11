Πανικός προκλήθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου στο λιμάνι του Γαΐου στους Παξούς από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος και εξαπλώθηκε και στα διπλανά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λόγω των εύφλεκτων υλικών των σκαφών, οι φλόγες πήραν γρήγορα τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δεύτερο, παρακείμενο σκάφος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ένας πυκνός, μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό, ο οποίος έγινε ορατός από πολλά χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε τουρίστες και επαγγελματίες του νησιού.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Είχαν κατέβει οι επιβάτες

Ευτυχώς, το τουριστικό ημερόπλοιο είχε ολοκληρώσει λίγο νωρίτερα το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Το σκάφος είχε μεταφέρει επισκέπτες για ημερήσια εκδρομή από την Πάργα προς τους Παξούς.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί με ασφάλεια στην προβλήτα και είχαν απομακρυνθεί από το σημείο πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αν η φωτιά είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια του πλου ή έστω λίγα λεπτά νωρίτερα, ενώ οι τουρίστες βρίσκονταν ακόμη πάνω στο κατάστρωμα, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες.

Μάχη με τις φλόγες για να μην καούν και άλλα σκάφη

Αμέσως μόλις δόθηκε το σήμα για τη φωτιά, σήμανε γενικός συναγερμός στις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή πρόσθετων πυροσβεστικών δυνάμεων από την Ηγουμενίτσα, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως για το νησί προκειμένου να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες των αρχών και των ιδιωτών που έτρεξαν να βοηθήσουν επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πύρινης εστίας. Ο μεγάλος φόβος των λιμενικών είναι να μην ξεφύγουν οι φλόγες και μεταδοθούν σε δεκάδες άλλα τουριστικά σκάφη, θαλαμηγούς και βάρκες που ήταν ελλιμενισμένα στην ίδια περιοχή.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το συμβάν

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δύο ερασιτεχνικά/αναψυχής σκάφη χωρίς επιβαίνοντες, πλησίον του νέου επιβατικού σταθμού Γαΐου Παξών.

Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ προς ενίσχυση μεταβαίνουν δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα ρυμουλκό.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Με βάσει πληροφορίες από corfunews.gr