Σε συνεχή χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα, υποβλήθηκε ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την ζωή του νεαρού συνοδηγού.

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς να φορά κράνος ούτε ο οδηγός ούτε ο συνεπιβάτης, η μηχανή βρέθηκε σε πορεία σύγκρουσης με όχημα που οδηγούσε 24χρονη.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ