Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι τραγικοί γονείς και ο παππούς της 4χρονης που έχασε τη ζωή της σε πισίνα στους Παξούς.

Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι η θανατηφόρος έκθεση ανηλίκου.

Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε κα η ιατροδικαστική εξέταση στο άψυχο κορμάκι της μικρούλας και σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό σε νερό.

Αύριο Τρίτη (26/8) στις 6:30 το απόγευμα, θα πουν το τελευταίο αντίο στη μικρή Αμέλεια η οικογένεια, οι συγγενείς αλλά και όλοι η κοινωνία των Παξών, στο Λογγό, όπου μεγάλωνε με την οικογένειά της.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι αύριο η Αμέλεια θα είχε τα γενέθλιά της, θα γιόρταζε τα 4 χρόνια της. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια…