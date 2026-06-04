Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην κεντρική πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν μια πολυπληθής ομάδα περίπου 30 νεαρών επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε παρέα ανηλίκων. Το βίαιο περιστατικό άφησε πίσω του έναν 17χρονο τραυματισμένο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε ήδη σε εννέα συλλήψεις.

Το χρονικό της επίθεσης στην Παιανία

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να είχαν οργανώσει τη μετακίνησή τους από την περιοχή του Κορωπίου, εισέβαλαν στην πλατεία κρατώντας ρόπαλα. Χωρίς ιδιαίτερη αφορμή, άρχισαν να χτυπούν αδιάκριτα τα μέλη της παρέας των ανηλίκων με γροθιές, κλωτσιές και ξύλα.

«Μαζεύτηκαν από το Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν έριχναν εκείνη την ώρα», περιέγραψε έντρομος κάτοικος της περιοχής.

Η μανία των δραστών μάλιστα ήταν τέτοια που πριν τραπούν σε φυγή, αφαίρεσαν βίαια μέχρι και τα παπούτσια ενός 16χρονου από την παρέα των θυμάτων.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι τραυματισμοί

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο πανικός που επικράτησε αμέσως μετά τη συμπλοκή. Πέντε ανήλικοι διακρίνονται να τρέχουν έντρομοι, προσπαθώντας να καλυφθούν μέσα σε παρακείμενο κατάστημα και να ζητήσουν βοήθεια.

Ανάμεσά τους, ο 17χρονος που δέχθηκε τα βαρύτερα πλήγματα. Ο νεαρός, με εμφανώς σκισμένα ρούχα, έφερε τραύματα στο κεφάλι από χτυπήματα με ρόπαλο, καθώς και αμυχές στο πρόσωπο. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ακαριαία. Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, περιπολικά έφτασαν στην πλατεία. Ενώ κάποιοι από τους επιτιθέμενους διέφυγαν τρέχοντας στα γύρω στενά, μια ομάδα από αυτούς επιβιβάστηκε σε ένα όχημα επιχειρώντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην οδό Αναπαύσεως. Μέσα σε αυτό επέβαιναν εννέα άτομα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στο σημείο της επίθεσης οι πολίτες εντόπισαν και παρέδωσαν στις αρχές ένα πεταμένο ρόπαλο, το οποίο εξετάζεται ως ένα από τα βασικά όπλα της επίθεσης. Οι έρευνες της Ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της άγριας επιδρομής.