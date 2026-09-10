Στο Πεδίο Βολής Κρήτηςπραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση των επιχειρησιακών δοκιμών του διαγωνισμού για Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον για τις εξέλιξεις στον τομέα των αυτόνομων τεχνολογιών.

Οι δοκιμές εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ORDEAL (Operational Resilience of Drones in Experiments and Autonomous Flight), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η αξιολόγηση αυτόνομων drones σε σύνθετες και απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.