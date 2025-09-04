Σοκαριστικές αλλά και ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι περιγράφουν το συγκεκριμένο άντρα να εκπαιδεύει κυνηγόσκυλα να ακινητοποιούν και να σκοτώνουν γατάκια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά του, τους δίνει συγκεκριμένες εντολές για να επιτίθενται σε αδέσποτες γάτες και να τις σκοτώνουν.
Όπως αποτυπώνεται από τις εικόνες, τα σκυλιά πιάνουν γατάκια από τον λαιμό και τα πνίγουν.
Στη συνέχεια, ο ίδιος πιάνει τα νεκρά ζώα και τα απομακρύνει από το πάρκο, καταγγέλλει κάτοικος.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.
Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία ενός κατοίκου, ο κόσμος βγαίνει στα μπαλκόνια και φωνάζει όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, ενώ τα δύο σκυλιά έχουν σκοτώσει δύο γατάκια μέσα σε αυλή.