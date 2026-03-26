Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που εντοπίστηκε την Τετάρτη (25/03) στην Πεύκη.

Το εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού πήγε στο σημείο, όπου βρέθηκε το πυρομαχικό και με ασφάλεια το απομάκρυνε από τη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι μικρά παιδιά χθες το απόγευμα βρήκαν την ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Τα παιδιά που παίζανε σε διπλανό οικόπεδο, στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς τους για την ανακαλυψή τους, φέρεται να την κράτησαν στα χέρια τους. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία. Ανησύχησαν».

Οι Αρχές όταν πληροφορήθηκαν για το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν με κορδέλες τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται η οικοδομή. Σημειώνεται πως είχε διακοπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έως και την αρχή του δρόμου για την ασφάλεια των κατοίκων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.