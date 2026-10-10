Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Πεύκη, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά τη δημιουργία και ανάρτηση ακατάλληλου υλικού με εικόνα 14χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να πήρε φωτογραφία της 14χρονης από τον λογαριασμό της στο TikTok και στη συνέχεια να την επεξεργάστηκε, δημιουργώντας προσβλητικό και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ακολούθως, φέρεται να ανάρτησε το επεξεργασμένο υλικό σε κλειστό λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση έγινε αντιληπτή και η 14χρονη προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές.

Μετά την έρευνα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 15χρονο στην Πεύκη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.