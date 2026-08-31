Ενισχύεται καθοριστικά η αεράμυνα της χώρας, καθώς υπογράφεται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Τελ Αβίβ η κρίσιμη συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου, πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού θόλου. Το φιλόδοξο πρόγραμμα, που φέρει την κωδική ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η απόκτηση του συστήματος δεν αποτελεί απλώς μια αναγκαία απάντηση στις ραγδαίες γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, αλλά εισάγει στην ελληνική πραγματικότητα μια λύση που είναι ήδη δοκιμασμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Ανάπτυξη σε 28 μήνες

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο νέος αντιαεροπορικός θόλος θα έχει αναπτυχθεί πλήρως εντός των επόμενων 28 μηνών. Το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι η ικανότητά της να λειτουργεί συνδυαστικά και αδιάλειπτα με όλα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει εντάξει πρόσφατα στο οπλοστάσιό της η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το νέο πλέγμα αεράμυνας θα «επικοινωνεί» άψογα με τις νέες φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper. Επιπλέον, θα διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες συστοιχίες Patriot, καθώς και με το υπερσύγχρονο (επίσης ισραηλινής κατασκευής) σύστημα πυραυλικού πυροβολικού Puls.

Η «ραχοκοκαλιά» του συστήματος

Ο αντιαεροπορικός θόλος που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα βασίζεται σε τέσσερα κορυφαία συστήματα προέλευσης Ισραήλ, τα οποία θα προσφέρουν προστασία σε πολλαπλά επίπεδα.

David’s Sling (Η Σφεντόνα του Δαβίδ): Πρόκειται για το «μακρύ δόρυ» της ελληνικής αεράμυνας. Μαζί με τους Patriot, θα αναλάβει την αναχαίτιση απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, με εμβέλεια που φτάνει ή και ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα. Barak MX: Ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα, το οποίο διαθέτει ήδη και η Κυπριακή Δημοκρατία. Η εμβέλειά του κυμαίνεται από 35 έως 150 χιλιόμετρα, με τον ενσωματωμένο υπολογιστή να επιλέγει αυτόματα το καταλληλότερο πυρομαχικό ανάλογα με την απειλή. Spyder: Το σύστημα αυτό, πλαισιώνοντας τους υφιστάμενους πυραύλους Hawk, θα αποτελέσει την ασπίδα εγγύς προστασίας (άμυνα σημείου), καλύπτοντας εμβέλειες έως και 50 χιλιόμετρα. Ραντάρ ELM-2084: Ο «εγκέφαλος» που καθοδηγεί τον θόλο. Το προηγμένο αυτό ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) θα συνδέεται και θα μοιράζεται δεδομένα με όλα τα σύγχρονα συστήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας πλήρη εικόνα του εναέριου χώρου.

Ηλεκτρονικός πόλεμος και ο ελληνικός «Κένταυρος»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή κατάρριψη στόχων, αλλά ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες διεξαγωγής ηλεκτρονικού πολέμου.

Σε αυτό το απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον, εξέχοντα ρόλο αναλαμβάνει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία με το σύστημα «Κένταυρος». Το ελληνικής σχεδίασης σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς στο πεδίο και έχει διασυνδεθεί πλήρως με τον νέο αντιαεροπορικό θόλο, ενισχύοντας περαιτέρω την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αεράμυνας.