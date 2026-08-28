Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τις λιμενικές Αρχές να εντείνουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε έλεγχο 19χρονου μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό λιμένα Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη σε μορφή «βράχου», συνολικού μικτού βάρους 103,5 γραμμαρίων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 19χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο κατάσχεσε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας και τις δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η κοκαΐνη πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ