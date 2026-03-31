Στιγμές τρόμου έζησε μια 54χρονη γυναίκα, καθώς δέχθηκε σεξουαλική επίθεση το πρωί της περασμένης Κυριακής (29/03) στον Πειραιά.

Λίγο μετά της 07:00 το πρωί η γυναίκα βρισκόταν έξω από το σούπερ μάρκετ, στο οποίο εργαζόταν στην οδό Κονδύλη, όταν ξαφνικά ένας 27χρονος αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Ο δράστης την προσέγγισε, την έπιασε απότομα από τον λαιμό, προκειμένου να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια τη θώπευσε βάζοντας το χέρι του μέσα από τα ρούχα της.

Η 54χρονη βρήκε το σθένος να αντισταθεί, καταφέρνοτας να τον αποτρέψει και να ζητήσει βοήθεια.

Μετά το περιστατικό ο νεαρός άνδρας τράπηκε σε φυγή, όμως λίγο αργότερα τον εντόπισαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ. Ο νεαρός προσήχθη στο ΤΔΕΕ Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Εκεί η 54χρονη τον αναγνώρισε και η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.