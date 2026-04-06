Στη σύλληψη ενός 66χρονου Έλληνα προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 4 Απριλίου 2026, στην περιοχή του Πειραιά, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σχετικού σήματος για παράνομη στάθμευση, προκειμένου να επιβάλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Κατά τη διαδικασία καταγραφής της παράβασης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να προσέγγισε τον αστυνομικό και να αντέδρασε έντονα, επιχειρώντας να αποτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, ο 66χρονος προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια προχώρησε και σε βιαιοπραγία σε βάρος του.

Σε βάρος του κατηγορουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.