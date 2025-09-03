Αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Βούλγαρη, πίσω από το Γηροκομείο Πειραιά, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Ευτυχώς η οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία της, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, την ώρα που πυκνός καπνός είχε καλύψει την περιοχή.

Η οδηγός αντέδρασε άμεσα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και δεν κινδύνευσε.

Από τη φωτιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί που έγιναν ορατοί από μακριά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια ή στον δρόμο, για να δουν τι συνέβη, ενώ ακούστηκαν και μικρές εκρήξεις.

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό της οδού Βούλγαρη και των γύρω δρόμων (Τζαβέλλα και Βενιζέλου), προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, την ώρα που το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος παρέμεινε στο σημείο, καθώς αναμένεται το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής να διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.