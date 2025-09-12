Φωτιά έβαλαν άγνωστοι σε δύο επαγγελματικά ΙΧ αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο τα ξημερώματα της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το OPEN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι Πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.

Οι φλόγες προκάλεσαν υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.