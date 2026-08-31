Άγρια επίθεση σε βάρος δύο αστυνομικών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/08) στον Πειραιά, με τις Αρχές να αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις εμπλεκόμενους.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 05:00, όταν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», βρίσκονταν στη στάση έξω από την πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά και ανέμεναν το λεωφορείο Χ96 για να μεταβούν στην υπηρεσία τους.

Εκείνη τη στιγμή, ένα γκρι αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά τους. Από το όχημα αποβιβάστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, απευθύνθηκαν στον έναν από τους δύο αστυνομικούς, ρωτώντας τον: «Γιατί με κοιτάς;».

Ο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε πολιτικό μπουφάν, φέρεται να απάντησε πως δεν τον κοιτούσε και τους ζήτησε να τους αφήσουν ήσυχους.

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε και τα τέσσερα άτομα φέρεται να του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με γροθιές στο κεφάλι. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν και στον δεύτερο αστυνομικό.

Ένας περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό ειδοποίησε την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε περιπολικό, ενώ οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του γκρι αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις δράστες και να καταλήξουν στην ταυτοποίησή τους.