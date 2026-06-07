Μια ανθρώπινη ζωή σώθηκε χάρη στην άμεση και ψύχραιμη παρέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά, οι οποίοι με υψηλό επαγγελματισμό και ταχύτατα αντανακλαστικά προσέγγισαν έναν άνδρα που βρισκόταν στον 6ο όροφο κτηρίου, απειλώντας να πέσει από μπαλκόνι.

Οι στιγμές αγωνίας, αλλά και η αποτελεσματική επιχείρηση των Αρχών, αποτυπώνονται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η προσεκτική προσέγγιση των Αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν αρχικά να καθησυχάσουν τον άνδρα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, μέσω του διαλόγου.

Η καθοριστική τροπή δόθηκε την κρίσιμη στιγμή που ο άνδρας κινήθηκε προς την άκρη του μπαλκονιού. Οι Αστυνομικοί αντέδρασαν ακαριαία, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν με ασφάλεια, και να αποτρέψουν την τραγωδία.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι στο βίντεο ακούγεται ένας από τους ένστολους να του απευθύνεται σε υποστηρικτικό τόνο, λέγοντας: «Άκουσέ με, όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».

Δείτε το βίντεο από την παρέμβαση των Αρχών: