Επίθεση από δυο αγνώστους δέχτηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε σχολή οδηγών στον Πειραιά. Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 19/09 όταν δύο νεαροί, που σύμφωνα με μαρτυρίες επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, μπήκαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας.

Χτύπησαν με ένα γκλοπ στο κεφάλι την 80χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έχει κάποια συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη της σχολής. Στη συνέχεια οι δράστες εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ οι αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή για να εντοπίσουν τις μοτοσικλέτες και τους δράστες.