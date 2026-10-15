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Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου, στον Πειραιά, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά τον εντοπισμό τμήματος όλμου στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Στο σημείο αναμένεται η επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση του ευρήματος.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.