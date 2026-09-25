Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στο λιμάνι του Πειραιά, όταν σημειώθηκε εμπλοκή στην άγκυρα του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803, την ώρα που πραγματοποιούσε τη διαδικασία απόπλου με προορισμό το λιμάνι της Αίγινας.

Στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 25 επιβάτες, καθώς και 10 οχήματα, τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.

Οι προσπάθειες για την ασφαλή απεμπλοκή της άγκυρας βρίσκονται σε εξέλιξη από τα εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ οι ταξιδιώτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.