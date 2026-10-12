Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 38χρονο που αφαιρούσε μεταλλικά καλύμματα φρεατίων στον Πειραιά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα ενώ συνελήφθη και ένας 46χρονος άνδρας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Βίντεο με τον 38χρονο να κλέβει κάλυμμα φρεατίου στον Πειραιά:

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά οι άνδρες της αστυνομίας ταυτοποίησαν αρχικά τον 38χρονο ως δράστη των διακεκριμένων κλοπών και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Παράλληλα, έγινε έρευνα σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap) στην περιοχή του Βοτανικού όπου ο 38χρονος μετέφερε τα αφαιρεθέντα καλύμματα προς διάλυση.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 αφαιρεθέντα καλύμματα,

ρουχισμός που φορούσε ο 38χρονος κατά την τέλεση των κλοπών και

το «επιχειρησιακό» όχημα του 38χρονου με το οποίο διέπραττε τις κλοπές.

Στην εν λόγω επιχείρηση συνελήφθη και 46χρονος κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Από την προανάκριση των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως ο 38χρονος είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων σε Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.