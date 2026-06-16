Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα του Πειραιά μία 20χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το όνομα «ΤΟΒΒΥ» στην 20χρονη, η οποία βρισκόταν εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, βρέθηκε στην κατοχή της μία νάιλον συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 52,5 γραμμαρίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατάσχεσε επιπλέον δύο κινητά τηλέφωνα.

Η αξία της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 2.625 ευρώ.