Πλήγμα στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών επέφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 49, 46 και 40 ετών, μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας 22χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 48 γραμμάρια κοκαΐνης που είχε προμηθευτεί από τον 40χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένη αξιοποίηση πληροφοριών, εκτεταμένες εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της εγκληματικής δράσης και των ρόλων κάθε μέλους.

Ο 40χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών, την εύρεση προμηθευτών και πελατών, καθώς και τη φύλαξη και διαχείριση των κερδών.

Ο 49χρονος παρείχε χώρους απόκρυψης ναρκωτικών και όπλων σε φανοποιείο – συνεργείο μοτοσικλετών που διατηρούσε, ενώ ο 46χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά και τη φύλαξη των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

-3 κιλά και 870,5 γραμμάρια κοκαΐνης

-845,4 γραμμάρια κάνναβης

-5 δισκία “ecstasy”

-Αεροβόλο τυφέκιο και 49 φυσίγγια

-Γκλόπ

-Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα

-6.560 ευρώ

-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα

-Δύο ασύρματες κάμερες

-Χρηματοκιβώτιο με τρία κλειδιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Επιμέλεια: Α.Α.