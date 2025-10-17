Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχαν οι ελληνικές αρχές, με την κατάσχεση άνω των 38 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ποσότητα του ναρκωτικού εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και των αρμόδιων τελωνειακών και οικονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατασχέθηκαν πάνω από -38- κιλά κοκαΐνης, που βρέθηκαν εντός εμπορευματοκιβωτίου με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling και risk analysis), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε., εντόπισαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από Χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το -1.000.000- ευρώ.

