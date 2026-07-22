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Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 14:00 η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, στα όρια Νέου Φαλήρου – Πειραια όπου το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου είχε σημάνει συναγερμός λόγω διαρροής υγραερίου από κλειστό πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η 1η ΕΜΑΚ, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις πολυκατοικιών, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και προσωρινό «μπλόκο» στα δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και του Τραμ.

Το χρονικό και η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ

Το Κέντρο Επιχειρησιακών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν γύρω στις 11:30 το πρωί.

Η εστία του προβλήματος εντοπίστηκε σε κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων στη διασταύρωση των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Λόγω της επικινδυνότητας του υλικού, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη.

Συγκεκριμένα επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας.

Στο σημείο μετέβη επίσης εξειδικευμένη ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ για τον έλεγχο και την ασφάλιση του χώρου.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών για την προστασία των κατοίκων.

Βίντεο και φωτογραφίες της zouglas.gr αποτύπωσαν την κατάσταση που επικρατούσε νωρίτερα στο σημείο:

Δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής την ώρα της διακοπής κυκλοφορίας:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της Διστόμου.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτροπές οχημάτων στη συμβολή Δεληγιώργη και Πύλης, καθώς και στη συμβολή Πύλης με Γενναδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομηρίδου Σκυλίτση αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο μετά τις 14:00.

Παράλυση σε Μετρό και Τραμ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημέρωσε το κοινό για τις αναγκαστικές τροποποιήσεις στα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ): Διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς», με την κυκλοφορία των συρμών να διεξάγεται περιορισμένα στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά .

Διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς», με την κυκλοφορία των συρμών να διεξάγεται περιορισμένα στο τμήμα . Γραμμή 7 Τραμ: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα «Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο», με τα δρομολόγια να εκτελούνται μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.