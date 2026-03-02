Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/3) στον Πειραιά, όταν μια 17χρονη κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00. Η ανήλικη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με συνομήλικους φίλους της, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Κάποια στιγμή βγήκε στο μπαλκόνι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ωστόσο η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.