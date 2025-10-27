Ένα ακόμη περιστατικό, με κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, σε καφετέρια πλησίον του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 01:00.

Συγκεκριμένα, τρεις ανήλικοι που είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, μετέβησαν μόνοι τους σε νοσοκομείο, σε κατάσταση μέθης.

Ακολούθησε η προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, της 32χρονης υπευθύνου του καταστήματος αλλά και ενός 47χρονου άνδρα εργαζόμενου, με την κατηγορία ότι σέρβιραν αλκοόλ στους τρείς ανήλικους εντός της καφετέριας, εκθέτοντας τους σε κίνδυνο.

Παράλληλα όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο νοσοκομείο, βρήκαν μόνο τον ένα ανήλικο, ηλικίας 17 ετών, μαζί με τη μητέρα του και τους προσήγαγαν αμφότερους. Ο 17χρονος είχε πάνω του πλαστή ταυτότητα που ανέφερε ότι είναι ηλικίας 19 ετών, ενώ η μητέρα του προσήχθη για παραμέληση ανηλίκου.

Σε ότι αφορά τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά, είχαν προλάβει οι γονείς τους και τα πήραν από το νοσοκομείο, πριν φθάσουν εκεί οι αστυνομικοί.

