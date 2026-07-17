Ένα καίριο πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 47χρονου και στην κατάσχεση άνω των 26 κιλών κάνναβης.

Μετά από μεθοδική έρευνα, ο δράστης ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής έχοντας πάνω από 5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μέσα στο σακίδιό του.

Στην έφοδο που ακολούθησε στο σπίτι του, με την καθοριστική συμβολή του εκπαιδευμένου σκύλου Κ9 «Μπράτ», αποκαλύφθηκε μια τεράστια αποθήκη με ναρκωτικά και «σοκολάτα» κάνναβης, η αξία των οποίων στη μαύρη αγορά ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Το Βίντεο του Λιμενικού με τα κατασχεθέντα ναρκωτικά:

Το «μπλόκο» με τα 5 κιλά στο σακίδιο

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 47χρονου ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση εξειδικευμένων πληροφοριών από τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Οι αρχές προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ στόχου και έστησαν καρτέρι στον ύποπτο.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής και σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μέσα σε σακίδιο πλάτης πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, με συνολικό μεικτό βάρος που ανερχόταν σε 5 κιλά και 199 γραμμάρια.

Η έφοδος με τον σκύλο Κ9 «Μπράτ» στο σπίτι-αποθήκη

Μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του δράστη, οι λιμενικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μετέβησαν στην οικία του για τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας. Στην επιχείρηση επιστρατεύτηκε ο τετράποδος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της ομάδας Κ9, με το όνομα «ΜΠΡΑΤ», ο οποίος «έδειξε» αμέσως τα σημεία όπου ήταν κρυμμένο το μεγάλο φορτίο.

Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

16 κιλά και 30 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

ακατέργαστης κάνναβης. 4 κιλά και 899 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Εξοπλισμός εργαστηρίου και κέρδη 800.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκαν μια ειδική συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγών συσκευασιών (vacuum), δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών, ως προσδοκώμενο παράνομο κέρδος από την περαιτέρω προώθησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.