Ανείπωτος είναι ο πόνος για τον Ιάσονα και την Αναστασία που έχασαν τη ζωή τους αιφνίδια μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας στην οδό Μήλου στον Πειραιά.

Ο 28χρονος δικηγόρος με την 24χρονη σύντροφό του, επίσης ασκούμενη δικηγόρο, είχαν παρκάρει το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου το όχημα τους εντός του κλειστού γκαράζ της πολυκατοικίας, αφήνοντας ανοιχτή την μηχανή και το air condition. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να δημιουργήσει έναν «θάλαμο αερίων», μέσα στον οποίο σιγά σιγά χάνει κανείς τις αισθήσεις του και η ζάλη που μπορεί να προκληθεί, αφήνει εκτεθειμένο τον άνθρωπο σε μια τοξική δράση η οποία λειτουργεί σαν ναρκωτικό, με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να αντιδράσει.

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Αδαμίδης Σωτήρης, μίλησε στη «Ζούγκλα» και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο το γκαράζ έγινε παγίδα θανάτου για το νεαρό ζευγάρι.

Ο Ιάσονας και η Αναστασία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως δεν είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν σε αυτό που τους συνέβαινε και έχασαν τη ζωή τους, σκορπίζοντας την θλίψη στις οικογένειές τους.

Ο κ. Αδαμίδης μας εξηγεί πως «το αέριο εκτοπίζει το οξυγόνο από το αίμα μας και, σε κυτταρικό επίπεδο τουλάχιστον, προκαλεί μια ασφυξία. Αλλά η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα συμπτώματα εξαρτάται από τη συγκέντρωση που υπάρχει στο χώρο του μονοξειδίου.

Το μονοξείδιο αν είναι πολύ υψηλό σε συγκέντρωση στο χώρο, όπως το συγκεκριμένο γεγονός που μου αναφέρατε με τα παιδιά που ήταν σε ένα γκαράζ νομίζω, σε ένα κλειστό χώρο με αναμμένη τη μηχανή, εκεί η επίδραση είναι ταχύτατη. Και μπορεί να γίνει άμεσα η απώλεια της αισθήσεως, αλλά ακόμα και θάνατος χωρίς καμία προειδοποίηση».

Ο παθολόγος, Αδαμίδης Σωτήρης εξηγεί στη «Ζούγκλα» τον λόγο που ενδέχεται να προκάλεσε τον θάνατο του νεαρού ζευγαριού:

Ο «βουβός δολοφόνος»

Ο κ. Αδαμίδης υπογράμμισε πως «αυτό είναι ένα αέριο άχρωμο, δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα είδηση. Υπάρχουν κάποιοι αισθητήρες μονοξειδίου, είναι οι μόνοι που μπορούν να το ανιχνεύσουνε.

Ξεκινάει με συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι μια ελαφριά ζάλη, μια τάση για εμετό. Είναι καλό να τον αποφύγει κανείς όταν είναι υπό την επήρεια του μονοξειδίου, γιατί μπορεί να κάνει εισρόφηση και να έχει άλλου είδους προβλήματα. Αλλά η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες συνθήκες, αναγκαστικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρές επιπλοκές, σε λιποθυμικό ακόμη και σε θάνατο».

Για την περίπτωση που η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλή, ο παθολόγος εξήγησε ότι «τότε θα μπορούσε κανείς να έχει μια σταδιακή κόπωση, να μη σκέφτεται καλά, να μην έχει μνήμη και μετά, με την πάροδο του χρόνου, και άλλα συμπτώματα.

Εμείς οι γιατροί το χαρακτηρίζουμε μεταξύ μας «ο βουβός δολοφόνος» το συγκεκριμένο αέριο, το μονοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, γιατί είναι και άχρωμο, και άοσμο, και άγευστο. Δεν καταλαβαίνεις πότε αρχίζει και κάνει αυτή την τοξική δράση πάνω στον οργανισμό σου. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν κανείς σε αυτή τη συνθήκη, είναι ήδη βυθισμένος σε ύπνο, έτσι; Αν είναι σε ένα χώρο και κοιμάται και αναπτυχθεί αυξημένη συγκέντρωση μονοξειδίου».

Οι τρόποι αντιμετώπισης

Ο κ. Αδαμίδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το καλύτερο πράγμα να κάνει κάποιος αμέσως αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι είναι να βγει έξω σε ένα καθαρό περιβάλλον, σε ανοιχτό χώρο και να γίνει ένας σωστός αερισμός στο χώρο στον οποίο έγινε η οποιαδήποτε διαταραχή με το μονοξείδιο».

«Τα άλλα είναι θέμα γιατρού, εφόσον κανείς προλάβει. Το δύσκολο δηλαδή βρίσκεται σε αυτά τα πολύ λίγα λεπτά στα οποία η επίδραση του μονοξειδίου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων, οπότε κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον εαυτό του», είπε ο κ. Αδαμίδης κλείνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία με τη «Ζούγκλα».

«Υπάρχουν στάδια πριν τον λήθαργο και έπειτα τον θάνατο»

«Το μονοξείδιο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και το δηλητήριο είναι άοσμο αέριο», είπε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης στο MEGA.

«Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά».

Βίντεο με τις δηλώσεις του ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη:

«Υπάρχουν στάδια φυσικά. Είναι η κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή ένα κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο. Δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν. Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβάν θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες», συμπλήρωσε ο ιατροδικαστής.

Ο κ. Γαλεντέρης έκλεισε λέγοντας πως «πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης, δηλαδή θα πρέπει να παρθούν δείγματα, για να γίνει ο ειδικός έλεγχος και να αποκαλυφθεί ότι όντως αυτή είναι η αιτία θανάτου και να γίνει και ένας τοξικολογικός, ευρύτερος έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε άλλη ουσία ενδεχομένως που μπορεί να διαπιστωθεί. Πάντως από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κακώσεις δεν υπάρχουν, οπότε έχει αποκλειστεί ο βίαιος, τουλάχιστον τραυματικός, θάνατος».