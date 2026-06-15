Μοτοσικλέτες και κώνους έβαζαν δυο παρκαδόροι νυχτερινού κέντρου στον Πειραιά, ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, με το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο. Μόνο που… ξεχνούσαν να τους δίνουν απόδειξη την ώρα που επέστρεφαν τα κλειδιά του οχήματος.

Το απόγευμα της Κυριακής, αστυνομικοί από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) έκαναν εξόρμηση και συνέλαβαν δύο άτομα, ηλικίας 47 και 62 ετών, «εκ των οποίων, ο ένας παραλάμβανε τα οχήματα και ο έτερος ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος…

Ειδικότερα, ο 47χρονος συλληφθείς, παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, σταθμεύοντάς τα ακολούθως σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.)».

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.