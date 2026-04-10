Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Ρέντη και Ταύρο, με τη δικογραφία να αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης με «τιμοκατάλογο» και διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, το κύκλωμα διακινούσε κοκαΐνη, skunk και κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας» σε ολόκληρη την Αττική, με προκαθορισμένες τιμές πώλησης. Η κοκαΐνη φέρεται να διακινούνταν προς 25.000 ευρώ το κιλό, το skunk προς 5.000 ευρώ, ενώ η κάνναβη σε μορφή σοκολάτας έφθανε τα 7.000 ευρώ το κιλό, στοιχείο που παραπέμπει σε οργανωμένη και συστηματική εμπορική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6/4, οδηγώντας στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνης, καθώς και ποσότητες ήδη συσκευασμένες σε νάιλον, έτοιμες για διάθεση στην αγορά.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τους τρεις άνδρες κατέγραψαν και τον τρόπο δράσης τους. Όπως προέκυψε, ένας εκ των κατηγορουμένων λειτουργούσε ως «ενδιάμεσος», παραλαμβάνοντας ποσότητες και προωθώντας τες προς περαιτέρω διακίνηση.

Η έρευνα στις εγκαταστάσεις του κυκλώματος αποκάλυψε επιπλέον ευρήματα που ενισχύουν την εικόνα οργανωμένης εγκληματικής δράσης.

Εκτός από τα ναρκωτικά, εντοπίστηκαν πλαστογραφημένες αστυνομικές ταυτότητες και άδειες οδήγησης, καθώς και τρεις μήτρες σφραγίδων με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων. Σε ορισμένες από τις πλαστές ταυτότητες αναγράφονταν στοιχεία αλλοδαπού, ενώ σε άλλες στοιχεία γυναίκας, γεγονός που δείχνει πιθανή χρήση τους για διευκόλυνση των μετακινήσεων και της διακίνησης.