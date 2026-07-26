Μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου αναρρώνει, ο Αντώνης Γιώργης, ο διανομέας που καταπλακώθηκε από μεταλλική σκαλωσιά στον Πειραιά, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε κάτω από τα συντρίμμια.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο τραυματίας εξομολογείται τον απόλυτο τρόμο που ένιωσε όταν βρήκε τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος: «Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”».

Όπως αποκαλύπτει, τις στιγμές που βρισκόταν παγιδευμένος, πίστεψε πως το τέλος ήταν κοντά: «Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο. Πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις».

Αναφερόμενος στους περαστικούς που έτρεξαν να τον βοηθήσουν με κίνδυνο της ζωής τους, σημειώνει: «Ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά, σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα».

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό και το σοκ, ο οδηγός κλείνει τις δηλώσεις του εκφράζοντας ανακούφιση που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα: «Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά».

Το συμβάν της κατάρρευσης σε ώρα αιχμής

Το παραλίγο μοιραίο ατύχημα εκτυλίχτηκε την Παρασκευή (24/7) στον Πειραιά, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Η περιοχή επλήγη από ένα ξαφνικό μπουρίνι, οι σφοδροί άνεμοι του οποίου προκάλεσαν την αποκόλληση της τεράστιας κατασκευής.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν την ώρα της κατάρρευσης. Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μάλιστα σε ώρα έντονης κυκλοφοριακής αιχμής. Οι βαριές μεταλλικές λαμαρίνες και οι σωλήνες της σκαλωσιάς έπεσαν στο οδόστρωμα, «καταπίνοντας» το μηχανάκι του διανομέα που περνούσε εκείνη ακριβώς τη στιγμή από το σημείο.

Στο ίδιο οπτικοακουστικό υλικό, ακούγονται καθαρά οι κραυγές του εγκλωβισμένου άνδρα, την ώρα που δεκάδες πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν τριγύρω τρέχουν πανικόβλητοι, για να ανασηκώσουν τα μέταλλα και να τον σώσουν.

Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς:

Δεύτερο βίντεο από εσωτερικό χώρο: