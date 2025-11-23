Συνελήφθη υπεύθυνος νυχτερινού καταστήματος στον Πειραιά, γιατί επέτρεψε την είσοδο σε μπαρ και την κατανάλωση αλκοόλ, σε ανηλίκους.

Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Καμινιών – Νέου Φαλήρου πραγματοποίησαν έλεγχο στις 02:10 τα ξημερώματα στο μαγαζί, στην οδό Κάστορος, και εντόπισαν 4 ανήλικα από 15 έως 17 ετών μέσα.

Τον 48χρονο υπεύθυνο της επιχείρησης τον οδήγησαν στο Τμήμα, ενώ οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και μεταφέρθηκαν σπίτια τους με συγγενικά πρόσωπα.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε επικίνδυνες ουσίες, αλλά και για ηχορύπανση.