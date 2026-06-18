Ο Πειραιάς ως λιμάνι είναι συνδεδεμένος με τον αρχαίο Έλληνα Θεό της θάλασσας. Μάλλον αυτόν θα είχε στο μυαλό του ένας 77χρονος, όπου σαν άλλος…. «Ποσειδώνας» απείλησε με μια τρίαινα δυο επιβάτες αυτοκινήτου για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου όταν ο 77χρονος και ένας 42χρονος θέλησαν να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στην ίδια θέση αλλά πολύ γρήγορα άναψαν τα αίματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν περίοικοι, ο ηλικιωμένος εξοργίστηκε όταν ο ένας από τα δύο αδέλφια καθυστέρησε λίγα λεπτά να κατέβει στο πάρκινγκ για να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να βγάλει από το όχημά του μια τρίαινα προσαρμοσμένη σε ξύλινο κοντάρι συνολικού μήκους -130- εκατοστών, και να κινηθεί απειλητικά εναντίον του.

Όπως ήταν φυσικό, οι επιβάτες του αλλού οχήματος τα έχασαν και κάλεσαν την αστυνομία. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πήγαν στην οδό Μπιζανίου ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

«Ο άνθρωπος είναι 77 ετών και δημιουργεί όλη την ώρα προβλήματα. Ο γιος μου είχε το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ και εκείνος ήθελε να βάλει το δικό του. Ζήτησε να μετακινηθεί το όχημα, όμως ο γιος μου καθυστέρησε μόλις δύο λεπτά να κατέβει», αναφέρε ο πατέρας των δύο αδελφών.