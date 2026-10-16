Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Πειραιά, όταν σύρμος του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της γυναίκας, η οποία διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.